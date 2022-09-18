السجن المشدد 15 سنة لمتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص في سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم بحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بعد ورود معلومات من المصادر السرية ، واكدت التحريات صحة المعلومات الواردة واعترف المتهم بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.