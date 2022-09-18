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الرئيس السيسي يوجه باستغلال الموارد العلاجية بجنوب سيناء وإقامة مراكز استشفائية متكاملة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:46 م
الرئيس السيسي يوجه باستغلال الموارد العلاجية بجنوب سيناء وإقامة مراكز استشفائية متكاملة خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
 
واطلع الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، خاصةً في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجهاً بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تذخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجه.
 
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