الداخلية تضبط 1528 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1528) قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (482) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 718 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" - 126 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 147 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 56 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 56 قضية توقف عن الإنتاج – 313 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (3٫750 طن دقيق بلدى مدعم – 4820 رغيف بلدى مدعم – 65 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1500 لتر مواد بترولية – 146 إسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات بلغت (105٫570 طن – 1500 لتر "مواد بترولية" – 146 إسطوانة بوتاجاز –65 بطاقة تموينية ذكية – 13686 عبوة "سجائر" - 4820 رغيف بلدى مدعم).

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 45 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (15692 عبوة "سجائر مختلفة الأنواع")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.