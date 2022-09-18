الحشود تتجمع فى لندن من أجل الفرصة الأخيرة لوداع الملكة إليزابيث الثانية..صور

كتب: إيهاب محمد

يبدأ اليوم الأخير من تواجد نعش الملكة إليزابيث الثانية، فى لندن، حيث يواجه عشرات الآلاف من المعزين احتمال إبعادهم عن الطابور الضخم الذى يتسلل عبر لندن قبل إزالة نعش الملكة الراحلة من العرض العام فى قاعة وستمنستر، لتصبح الساعات القليلة القادمة هى الفرصة الأخيرة لإلقاء نظرة على نعش الملكة وتقديم الاحترام لها، حيث سيبقى تابوت الملكة الراحلة فى قصر وستمنستر حتى الساعة 6:30 صباحًا، غدًا، قبل الجنازة الرسمية في وستمنستر أبي، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

يحذر المسؤولون من أن قائمة الانتظار التي يبلغ طولها خمسة أميال والتي تشق طريقها على طول ضفاف نهر التايمز إلى ساوثوارك بارك ستغلق "قبل وقت طويل" من صباح الغد، وربما في وقت مبكر من هذا المساء، ولكن كل من يقف حاليًا في الطابور يضمن التقدم إلى نعش صاحبة الجلالة، فيما أغلقت قائمة الانتظار التي يمكن الوصول إليها للأشخاص ذوى الإعاقة في حوالي الساعة 4:30 مساءً.



الكثير من الحشود

وحذر مصدر حكومي: "لا نريد أن يقوم الناس برحلات طويلة ليجدوها مغلقة، سنعطي الناس أكبر قدر ممكن من الإشعارات حتى يتمكنوا من تجنب خيبة الأمل، نحن نراقب الأرقام عن كثب بشكل لا يصدق لإصدار حكم على السعة النهائية، لقد قلنا دائمًا أننا سنحتاج إلى إغلاق قائمة الانتظار قبل وقت طويل"، وقال مصدر تابع لوزارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) إن وقت الانتظار المقدر كان 12 ساعة على الأقل - أقصر بكثير من الذروة التي تزيد عن 25 ساعة التي شوهدت في الساعات الأولى من صباح أمس

وفى الساعة 8 مساءً، ستلتزم الدولة بالصمت لمدة دقيقة واحدة لتذكر الملكة، مع دعوة الأشخاص للاحتفال بهذه المناسبة بشكل خاص في المنزل، أو على عتبة بابهم أو في الشارع، أو في المناسبات والوقفات الاحتجاجية المجتمعية.



المعزين يصطفون لرؤية الملكة اليزابيث

يأتى هذا فيما يتوافد قادة العالم إلى لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، غدًا الاثنين، حيث وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، السبت، إلى المملكة المتحدة، وذكرت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية البريطانية - فى نشرتها الإنجليزية اليوم - أن طائرة الرئيس الأمريكى قد هبطت فى مطار "ستانسد" شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.

كما وصلت رئيسة الهند دروبادى مورمو العاصمة البريطانية "لندن" من أجل المشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقرر أن تقام يوم غد الاثنين.

وذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد أنه من المقرر أن تستمر زيارة الرئيسة مورمو إلى المملكة المتحدة ثلاثة أيام، ستحضر خلالها مراسم الجنازة كما تمت دعوتها لحضور حفل استقبال لقادة العالم يستضيفه الملك تشارلز الثالث مساء اليوم فى قصر "باكنجهام".