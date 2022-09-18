الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بالموافقة على زيادة سعر عدد مجلة الهلال

كتب محمد السيد

نشرت الجريدة الرسميه قرار الهيئة الوطنية للصحافة بالموافقة على زيادة سعر عدد مجلة الهلال من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، وذلك بعد الإطلاع على القانون 179 لسنة 2018 بأصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.