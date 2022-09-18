اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بالموافقة على زيادة سعر عدد مجلة الهلال

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:54 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بالموافقة على زيادة سعر عدد مجلة الهلال المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

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نشرت الجريدة الرسميه قرار الهيئة الوطنية للصحافة بالموافقة على زيادة سعر عدد مجلة الهلال من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، وذلك بعد الإطلاع على القانون 179 لسنة 2018 بأصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
 
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الجريدة الرسميه

عبد الصادق الشوربجى



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