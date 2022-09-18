الرئيسية تقارير مصرية الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بالموافقة على زيادة سعر عدد مجلة الهلال الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:54 م المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كتب محمد السيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسميه قرار الهيئة الوطنية للصحافة بالموافقة على زيادة سعر عدد مجلة الهلال من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، وذلك بعد الإطلاع على القانون 179 لسنة 2018 بأصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة. الهلال الوطنيه للصحافه الجريدة الرسميه عبد الصادق الشوربجى الموضوعات المتعلقة 129 عامًا على انطلاق مجلة الهلال.. ما هى حكاية مؤسسها؟ الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 07:00 م إطلاق أول عدد من مجلة الهلال الثقافية منذ 129 عامًا .. ما سبب التسمية؟ الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 11:00 ص جرجى زيدان.. من أين تحصل على روايات وكتب مؤسس مجلة الهلال؟ الأربعاء، 21 يوليه 2021 10:00 ص شاهد.. الخديوى عباس حلمى الثانى على غلاف مجلة الهلال الأحد، 31 يناير 2021 01:25 م صورة الأميرة فريال تزين غلاف مجلة "الهلال اليوم" فى ذكرى رحيلها الإثنين، 30 نوفمبر 2020 12:14 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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