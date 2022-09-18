الجامعة العربية تعقد الدورة الأولى لفريق استعراض اتفاقية مكافحة الفساد

بيشوى رمزى

تنظم إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلى الدول العربية الاطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تأتى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التى وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المشترك فى ديسمبر 2010، تأكيداً على ضرورة التعاون العربى لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة فى الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات فى هذا الشأن.

ويأتى إنعقاد هذه الدورة تنفيذاً لما تم إقراره فى الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التى عقدت فى مارس الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى أقرت تشكيل فريق عمل حكومى فنى وتقنى من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وسيناقش السادة الخبراء خلال دورتهم الأولى العديد من البنود منها تقارير الإستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمنى وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق إستعراض التنفيذ.