البورصة توقف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بنسبة 10%

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ10% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بلتون المالية القابضة، المشروعات الصناعية والهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المنصورة للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للمحابس، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، دايس للملابس الجاهزة، الشمس للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اودن للاستثمارات المالية، اودن للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات متوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.15% ليصل إلى مستوى 9725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.42% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.57% ليصل إلى مستوى 12009 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.07% ليصل إلى مستوى 3918 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.87% ليصل إلى مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.34% ليصل إلى مستوى 3051 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.37% ليصل إلى مستوى 3498 نقطة.