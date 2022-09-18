اليوم السابع
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البابا فرنسيس يدعو للحوار وإنهاء حرب أوكرانيا: السلام ممكن عندما تصمت الأسلحة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:07 م
البابا فرنسيس يدعو للحوار وإنهاء حرب أوكرانيا: السلام ممكن عندما تصمت الأسلحة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
كتبت ريهام عبد الله

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أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن السلام فى أوكرانيا ممكن، مشددًا على ضرورة صمت السلاح وبدء الحوار، حيث قال فى تغريدة عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية على موقع "تويتر"، "لا ننسينَّ أبدًا أن السلام ممكن عندما تصمت الأسلحة ويبدأ الحوار! ونواصل صلاتنا من أجل الشعب الأوكرانى المعذّب ومن أجل السلام فى كل أرض أدمتها الحرب".

وفى سياق آخر، أكد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أن الحوار والأُخوة هما السبيل المنشود لحل المصاعب الراهنة فى العراق، وقال البابا فرنسيس فى تصريح صحفى أوردته وكالة الأنباء الإيطالية،"أتابع بقلق تطورات الأحداث فى العراق.. لندعو الله أن يمنح الشعب العراقى هبة السلام".

وأضاف "لقد فرحتُ العام الماضى بزيارة العراقيين، ولمست عن كثب الرغبة الكبيرة فى العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش السلمى بين مختلف الجماعات الدينية التى تكون المجتمع العراقي"، مؤكدًا أن الحوار والأخوة هما الدرب الواجب اتباعها من أجل مواجهة الصعوبات الراهنة والتوصل إلى الهدف المنشود.

تغريدع الباب فرنسيس على تويتر
تغريدع الباب فرنسيس على تويتر
 

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان

اوكرانيا

الحرب فى أوكرانيا



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