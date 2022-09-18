الإعدام شنقًا لقاتل فرد أمن في 15 مايو لسرقة مصنع

أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة مندوب مبيعات بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين فى قتل فرد أمن داخل مصنع بمنطقة 15 مايو وسرقة خزينة من غرفة الحسابات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشار أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهم في 1 مايو 2021 قتلوا المجنى عليه أثناء حراسته المصنع جهة عمله لكونه فرد أمن.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى، قتلا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجنى عليه وأعدوا سلاحا أبيض "سكين".

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول توجه إلى المصنع، وظل يتحدث مع المجنى عليه لسبق معرفته به وعمله بذات المكان، وانصرف من المكان حسبما جاء بأقواله وكاميرات مراقبة المصنع وعاد مرة ثانية مدعيًا نسيانه مفاتيحه، وتوجه إلى غرفة الحسابات محاولًا شل حركة المجنى عليه، إلا أنه قاومه واعتدى عليه بالضرب، وسدد له عدة طعنات بالسكين الذى بحوزته.