افتتاح مسجدين جديدين بعد تطويرها بالقليوبية بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بعد إعادة عملية الإحلال والتجديد بالكامل لهما، حيث جاء المسجد الأول باسم مسجد الحاج حسنين، بقرية كفر منصور بطوخ، حيث بلغت مساحته ألف متر تقريبا، ومكون من طابقين وبلغت تكلفته الإجمالية 8 ملايين جنيه تقريبا، وكذلك مسجد الرحمن بقرية منشية الزهوى مركز قليوب، حيث بلغت مساحته 350 مترا تقريبا ويضم طابقين بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "حقوق ذوى الأرحام وحقوقهم"، مؤكدًا فيها أن الرحم الأكبر والتى تسع الناس كلهم هى رحم الإنسانية وذلك من منطلق قوله تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى" إلى آخر الآية.

وأوضح، أن كتاب الله تعالى أشار إلى فكرة أن القرآن الكريم جاء لكل الناس وليس للمسلمين وحدهم وذلك فى قوله تعالى: "وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث".

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، "كلكم لـ آدم.. وآدم من تراب".. إلى آخر الحديث، حضر الافتتاح أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات العمل الاجتماعى والخدمي.