الآلاف يلجأون لمراكز الإيواء فى اليابان مع ترقب وصول الإعصار "نانمادول"

أ.ش.أ

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد، ملازمة آلاف الأشخاص لمراكز إيواء في جنوب غرب اليابان، في الوقت الذي تترقب فيه البلاد وصول الإعصار "نانمادول".

وقال مسؤولون في مقاطعة كاجوشيما: إن "عدد الذين نقلوا إلى مراكز إيواء بحلول صباح الأحد تخطى 8500 شخص"، بحسب صحيفة جابان تايمز اليابانية.

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة المرافق المحلية والنقل انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 25 ألف منزل في منطقة ميازاكي في كاجوشيما، فضلا عن توقف حركة القطارات والرحلات الجوية والعبارات على أن تعود للعمل بعد انتهاء الإعصار.

كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا خاص، لمنطقة كاجوشيما الواقعة في جنوب جزيرة كيوشو، في أعقاب إصدار السلطات أوامر إخلاء لملايين السكان.

في سياق متصل، حذر رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا من الإعصار المرتقب.. مشددا على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر.

وقال كورورا "ستكون الرياح شديدة للغاية مما قد يتسبب في انهيار بعض المنازل".

وأصدرت السلطات اليابانية أوامر إخلاء لنحو 2,9 مليون شخص من سكان كيوشو، وفق الوكالة الحكومية لمكافحة الحرائق والكوارث، وتشمل أوامر الإخلاء توصيات للسكان بضرورة الانتقال إلى ملاجيء أو أماكن قادرة على تحمل سوء الأحوال الجوية.

وتعد الفترة الحالية موسم الأعاصير في اليابان التي تشهد نحو 20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطارا غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات