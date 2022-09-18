اشرب الماء من وعاء فخارى لتقليل الحموضة وزيادة هرمون التستوستيرون

كتبت إيناس البنا

منذ سنوات وقبل وجود الثلاجات، اعتاد الناس على تخزين المياه في أواني فخارية لإبقائها باردة، ولكن مع ظهور التكنولوجيا، تم التخلي عن هذه الممارسة.

الآن مع الحياة الحديثة والتلوث وفقًا لموقع "healthline"، يجب أن نعود إلى جذورنا ونفهم العلم وراء معظم الأشياء التي تم القيام بها لمصلحتنا.

المياه ملوثة أيضًا هذه الأيام ويشكو منها الكثير من الناس الحموضة، وحرقة، قيء، صداع، غثيان، وعسر الهضم بعد شرب الماء، وفقًا للطب التقليدى، شرب المياه من وعاء فخاري يقدم عددًا كبيرًا من الفوائد التي لا يعرفها الناس هذه الأيام.

تساعد هذه الأواني المصنوعة من الطين على موازنة الجفاف والحرارة في الجسم. تقول الأيورفيدا إن الأرض بخصائصها المهدئة تحمي من الحرارة.

يعتقد الأطباء أيضًا أن وجود الماء في وعاء فخاري يقلل من الطبيعة الحمضية للماء عن طريق موازنة الرقم الهيدروجيني.

فوائد الشرب من الأواني الفخارية

بعض الفوائد المدرجة لشرب الماء من الأواني الفخارية هي:

يقلل الحموضة

تقلل الأواني الترابية من الحموضة في الماء عن طريق موازنة مستويات الأس الهيدروجيني وبالتالي الحد من مشاكل المعدة مثل حرقة المعدة وعسر الهضم والحموضة وما إلى ذلك.

يعزز التمثيل الغذائي

الأواني الفخارية مصنوعة من الطين الخالي من BPA أو bisphenol A ، وتستخدم في الغالب في صناعة البلاستيك، وبالتالي ، فهو يساعد في زيادة التمثيل الغذائي ويوازن أيضًا مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

مبرد طبيعي

الماء المخزن في وعاء فخاري بارد بشكل طبيعي وهو بديل رائع للمياه المبردة، تقلل الأواني الفخارية أيضًا درجة حرارة الماء بشكل طبيعي بحوالي 5 درجات.

يمنع ضربات الشمس

في الصيف، يعاني الناس، ومعظمهم من الأطفال، من ضربة الشمس، وبالتالي فإن إبقاء الأواني الفخارية في المنزل وشرب المياه منها يساعد على استهلاك المعادن والعناصر الغذائية التي تظل سليمة في الماء.