خليك فى القلة.. 6 فوائد لشرب ماء القلل القناوى بالصيف

كتبت - ميرفت رشاد

مع حلول فصل الصيف، حان الوقت للترطيب ووجوب تضمين الأواني الفخارية في نمط حياتك، لأن الطين يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ، أصر أجدادنا على استخدام الطين أو الأواني الترابية لتخزين المياه، يمكن استخدام الأواني الفخارية كأواني وزجاجات للطبخ وثلاجة وكوعاء لتكوين الخثارة بالإضافة إلى الاحتفاظ بالماء خلال فصل الصيف، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية التي يمكن أن تجلبها لك على عكس الماء المثلج المبرد، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

فوائد شرب ماء القلة

1. الماء البارد:

إن وعاء الطين ، مثل الطين نفسه ، مسامي عندما يتم تخزين الماء في وعاء فخاري ، فإنه يتبخر عبر المسام ، مما يؤدي إلى التبريد في الصيف ، تعتبر الطريقة الأكثر فعالية لتبريد الماء بشكل طبيعي.

2. يمنع الحموضة:

الأواني الفخارية تقلل الحموضة وتخفف من آلام الجهاز الهضمي، ويرجع ذلك إلى طبيعتها القلوية ، والتي تتفاعل مع محتويات المعدة الحمضية لتوفر توازنًا مثاليًا لدرجة الحموضة.

3. خالية من المواد الكيماوية:

إن الأواني الفخارية خالية من المواد الكيميائية على عكس الزجاجات البلاستيكية والتي تعد من أكبر أسباب استخدامها BPA (Bisphenol A) مادة مسرطنة توجد في الزجاجات البلاستيكية، نتيجة لذلك ، يُفضل استخدام الأواني الفخارية ، فهي ليست صحية وخالية من المواد الكيميائية فحسب ، بل تمنع أيضًا تلوث المياه.

4. صحة التمثيل الغذائي أفضل:

الماء في الأواني الفخارية يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، يساعد توازن درجة الحموضة في الماء في الحفاظ على نظام التمثيل الغذائي الصحي والنشط.

5. خصائص مهدئة للحلق:

الماء الموجود في وعاء فخاري يعمل على تلطيف الحلق ، ويمنع السعال ونزلات البرد، إنها راحة للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الذين لا يستطيعون شرب الماء المبرد .

6. تأثيرات الحماية:

"ضربات الشمس" هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي نواجهها خلال فصل الصيف، تعتبر مياه الآنية الفخارية ، التي تزود الجسم بالإلكتروليتات المطلوبة ، أفضل طريقة لتجنبها.