إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكسور والسحجات والكدمات، اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحوادث سير متفرقة بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وقع الحادث الأول بين سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل، على طريق بعد كوبري الشباب تجاه أبو حماد، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتسبب الحادث الثاني الذي وقع بين دراجة بخارية عبارة عن توك توك مع عربة كارو بمدخل عرب الفدان أبو حماد في إصابة 4 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

ووقع الحادث الثالث بين دراجتين بخاريتين على طريق أبو حماد العزازي أمام مستشفى الصدر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات .

وتم نقل المصابين إلي مستشفى أبو حماد المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، ورفع أثار الحوادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.