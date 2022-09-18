إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوي

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسماعيلية الصحراوي وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق الإسماعيلية الصحراوى مفاده وجود مصادمه، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله الي المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.