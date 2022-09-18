إسبانيا تؤكد عزمها تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام الدبابات والمدفعية

وكالات

أعلنت أسبانيا، عزمها تدريب عسكريين أوكرانيين، على استخدام الدبابات والذخيرة المدفعية والبطاريات المضادة للطائرات.



وذكرت وكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية أن مجموعة مكونة من 20 جنديا أوكرانيا من المقرر أن تصل مطلع الأسبوع المقبل إلى معسكر سان جريجوريو التدريبي الأكبر في أوروبا، والذي يقع بالقرب من مدينة سرقسطة شمال شرق إسبانيا.



وسيتوجه عناصر الجيش الأوكراني إلى إسبانيا عبر بولندا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني والتي من المقرر أن تصل إلى وارسو لاصطحابهم.

ومن المقرر أن تستمر الدورة التدريبية العسكرية للجنود الأوكرانيين لمدة شهر تقريبا.



وأعلنت إسبانيا الشهر الماضي أنها زودت أوكرانيا بحزمة دفاعية إضافية، بما في ذلك 20 عربة مدرعة و 75 مسارا مدفعيا ونظاما مضادا للطائرات و1000 طن من الديزل.