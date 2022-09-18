إزالة 39 مبنى مخالفا ضمن موجة الإزالة بأسوان

أسوان- فريق المحافظات

قامت الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، بتنفيذ حملة إزالة، ضمن الموجة الـ20 بمنطقة الرحاب بنطاق قروى أبو سمبل، بتعليمات من صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإزالة البناء المُخالف بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة (20)، حيث أشرَف على الحملة محمد جلال نائب شئون القرى بمركز نصر النوبة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية، وتم إزالة (39) حالة بناء مُخالف، من بينهم حالات تعد على أرض أملاك دولة وبناء بدون ترخيص على مساحة إجمالية (35.3 م2) متر مربع، جرى رصد جميعهم من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وتم إصدار قرارات إزالة فورية لهم، وتنوعت المخالفات والتعديات ما بين أسوار من الطوب الأبيض وأحواش ومنازل وأعمدة، وأسقف من الجريد وغرف وتمت الإزالة كاملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتواجد بموقع تنفيذ الحملة، رئيس الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل ومسئولى قسم الأملاك بالوحدة ومسؤل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة .

من ناحية أخرى، كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية لإزالة مختلف التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة على مدار 3 أيام بإجمالى 75 حالة تعدى بمساحة 45 ألف و 432 م2 منها 52 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 24 ألف و 380 م2، بجانب 23 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 21 ألف و 432 م2، وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء أو الرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وذلك للحفاظ على حق الشعب وهيبة الدولة والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعديين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، موضحاً بأنه يتم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية، وأيضاً الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان .