الشرقية فتحية الديب

لليوم الثانى على التوالى، واصلت مؤسسة حياة كريمة، جهودها لتنفيذ مباردة "أنت الحياة" بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية، والتى شارك فيها كافة الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

ويتم تطوير 41 قرية و740 عزبة بتنفيذ 861 مشروع خدمة وتنموي باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه.

وصرح المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، إن قرية شهداء بحر البقر 2 هى إحدى قري مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 الف نسمة،وتضم 37 تابع وجارى تطويرها في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع المعاناة عن المواطنين به،حيث تم الانتهاء من إنشاء من مجمعات خدمات زراعية وبيطرية والمركز التكنولوجي، ومجمع خدمات المواطنين وانشاء 5 محطات رفع وصرف وشبكة انحدار للصرف الصحى،ومد شبكات مياه جديدة بطول 8 كيلو و700متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبني مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية،والانتهاء من إنشاء 3 كبارى،ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.

ويقول كامل عبد الجليل مكاوى، رئيس الوحدة المحلية بقري شهداء بحر البقر المبادرة إنه تم خلال اليوم الثانى لمبادرة انت الحباة تنظيم قوافل طبية وثقافية وفنية وورش عمل لاكساب أبناء القرية المهارات المختلفة في الحرف اليدوية،كما تتضمن المبادرة عقد ملتقي توظيفي برعاية الشباب والرياضة،تشارك فيه 9شركات، لتوفير وظائف للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفرق المتوسطة.

كما تقدم المبادرة أنشطة عديدة تستهدف كافة الفئات من الاطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين وكبار السن،ويشارك مؤسسة حياة كريمة،في هذة المبادرة عدة جهات على رأسها وزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة،والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الادمان والجامعة البريطانية، وسوف تنتهى تلك المبادرة يوم 22 سبتمبر الحالي.



أنت-الحياة-تواصل-فعالياتها-بقرية-شهداء-بحر-البقر-2-بالشرقية



أنت-الحياة-تواصل-فعالياتها-بقرية-شهداء-بحر-البقر-2-بالشرقية-ضمن-حياة-كريمة-(1)



أنت-الحياة-تواصل-فعالياتها-بقرية-شهداء-بحر-البقر-2-بالشرقية-ضمن-حياة-كريمة-(2)



أنت-الحياة-تواصل-فعالياتها-بقرية-شهداء-بحر-البقر-2-بالشرقية-ضمن-حياة-كريمة-(3)