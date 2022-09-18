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أطفال القرنة بالأقصر ينطلقون فى زراعة الأشجار ضمن مبادرة "شجرة مثمرة أمام كل منزل"

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:30 ص
أطفال القرنة بالأقصر ينطلقون فى زراعة الأشجار ضمن مبادرة "شجرة مثمرة أمام كل منزل" الأطفال بالأقصر خلال زراعة الأشجار المثمرة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، استمرار فعاليات مبادرة "شجرة مثمرة أمام كل منزل"، وذلك بمشاركة عدد من الأطفال والشباب والفتيات بقرية الضبعية غرب المحافظة، وذلك ضمن الحملة التى أطلقها سيد حسن رئيس قرية حاجر الضبعية، للعمل فى زراعة 2000 شجرة مثمرة فى القرية على مدار الفترة المقبلة.

ويقول سيد حسن رئيس قرية حاجر الضبعية، لـ"اليوم السابع"، إنه استمرارا لمبادرة "شجرة مثمرة أمام كل منزل"، شارك الأطفال والشباب من مدرسة علي أبو علامة المجتمعية التابعة لمشروع دعم التعليم المجتمعى بالقرية، فى زراعة 60 شجرة مثمرة وذلك بإجمالى 770 شجرة بالقرية حتى الآن، موضحاً أن الحملة من المقرر أن تستمر لتصل إلى زراعة 2000 شجرة مثمرة فى قرية حاجر الضبعية.

وفى نفس السياق شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أعمال زراعة أول أشجار مثمرة بطريق الكورنيش الجديد بالبر الغربي، حيث بدأت محافظة الأقصر فى أعمال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وحركة السياحة، وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء منتزهات وحدائق، وإستمراراً لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة.

وتقول رجاء شوقي مدير وحدة السكان بالأقصر، أن تلك المبادرة تأتي ضمن أنشطة الوحدة للحد من التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية من الثمار في المحافظة، وتمهيداً لاستضافة مصر قمة المناخ العالمية Cop27، وذلك في إطار تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان الفرعية للاهتمام بقضية التغيرات المناخية ووضع الحلول السريعة لمجابهة آثار تلك التغيرات.

وأضافت مدير وحدة السكان بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم ذلك بموجب عقد الشراكة الثلاثية الموقع بين مركز ومدينة القرنة ووحدة السكان بالمحافظة وجمعية الندى لزراعة 1000 شجرة مثمرة كمرحلة أولى لمبادرة (ازرع شجرة مثمرة)، والتي تشرف عليها وحدة السكان مع جمعية الندى للتنمية الشاملة والتدريب.

أطفال القرنة ينطلقون فى زراعة الأشجار ضمن مبادرة شجرة مثمرة
أطفال القرنة ينطلقون فى زراعة الأشجار ضمن مبادرة شجرة مثمرة

 

أطفال حاجر الضبعية خلال زراعتهم للأشجار المثمرة
أطفال حاجر الضبعية خلال زراعتهم للأشجار المثمرة

 

الأطفال بالأقصر خلال زراعة الأشجار المثمرة
الأطفال بالأقصر خلال زراعة الأشجار المثمرة

 

الأطفال بالقرية خلال زراعة أشجار مثمرة بالضبعية
الأطفال بالقرية خلال زراعة أشجار مثمرة بالضبعية

 

الأطفال يشاركون فى زراعة الأشجار المثمرة
الأطفال يشاركون فى زراعة الأشجار المثمرة

 

زراعة الأشجار ضمن مبادرة شجرة مثمرة بأيدي الأطفال
زراعة الأشجار ضمن مبادرة شجرة مثمرة بأيدي الأطفال

 

فرحة الأطفال بزراعة الأشجار المثمرة بحاجر الضبعية
فرحة الأطفال بزراعة الأشجار المثمرة بحاجر الضبعية

 


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