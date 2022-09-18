أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى-
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7.75 جنيه.
- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 12 جنيها.
- الجزر بـ 10.5 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى 6 جنيهات.
- الفلفل الألوان 18 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- بامية 25 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- البامية 25 جنيها
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