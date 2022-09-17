أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم السبت كالتالى-
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7.75 جنيه.
- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 12 جنيها.
- الجزر بـ 10.5جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ18جنيها.
- الليمون بـ10جنيهات.
- بامية بـ25 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
- البامية بـ25 جنيها
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