أخبار البورصة اليوم الأحد 18-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.644 مليار جنيه.

إيقاف تداول 41 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 41 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بلتون المالية القابضة، المشروعات الصناعية والهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المنصورة للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للمحابس، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، دايس للملابس الجاهزة، الشمس للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اودن للاستثمارات المالية، اودن للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، المطورون العرب القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العامة لمنتجات الخزف والصيني، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، القناة للتوكيلات الملاحية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 17.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.644 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 737.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.92%، والعرب على 6.09%، واستحوذت المؤسسات على 22.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 251.6 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.9 ألف جنيه، 45.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 9763 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 12067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.76% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 3036 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 136 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 1.9 مليون سهم تمثل نسبة 0.06% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 125 ألف سهم خزينة، بنسبة 0.001% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 129.9 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة 5.8 مليون سهم خزينة، شراء الخامسة 11.2 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شارم دريمز للاستثمار السياحي 936.1 ألف سهم، 57.8 ألف سهم، 625 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 92 ألف سهم، 133.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 45.9 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 260.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، المصرية للمنتجعات السياحية 10 آلاف سهم، 315.8 ألف سهم، على التوالي.

إعمار

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إن مجلس الإدارة وافق على عقود تسهيلات ائتمانية لتغطية الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة، والموافقة على التوسعات المستقبلية لمشروع سول بناءً على المشاركة التي تمت مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات.

الأولى للاستثمار

قالت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بشأن خبر استحواذ بنك البركة على الشركة، إنها لم تتلقى أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن أو ما يفيد بصحة الخبر المتداول، وحال تلقي الشركة أي عروض بشكل رسمي سيتم إخطار البورصة المصرية لدراسة العرض وعمل ما يلزم في هذا الشأن.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وبلغ صافي قيمة مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية 107.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 إلى 31 أغسطس عام 2022 مقابل 97.75 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 22.5 مليون جنيه مقارنة مع 21.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مبيعات بلغت 121.2 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 41.5 مليون جنيه بنسبة نمو 292.23%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 40.6 مليون جنيه مقارنة مع 5.5 مليون جنيه بنسبة نمو 732.63%.