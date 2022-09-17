ولى عهد الكويت يتوجه إلى بريطانيا غدا لتقديم العزاء فى الملكة إليزابيث

إيمان حنا

يغادر ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له غداً، متوجهاً إلى المملكة المتحدة، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وفق "كونا" .

وكان سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، قد وصل إلى المملكة المتحدة، اليوم السبت، في زيارة تستغرق عدة أيام؛ يقدم خلالها التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتهنئة للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة؛ بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة .

وكان في استقبال السلطان لدى وصوله مطار ستانستيد بالعاصمة البريطانية لندن، ممثل عن العاهل البريطاني، وأعضاءُ سفارة سلطنة عُمان لدى المملكة المتحدة.