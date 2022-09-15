وزير الزراعة يستقبل سفير مصر فى كينيا لتفعيل اتفاقات التعاون الزراعى

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السفير وائل عطية الذي سوف يتولى مهام عمله سفيرا لمصر لدى كينيا لبحث أوجه التعاون الثنائية والفرص الاستثمارية المتاحة .

واتفق القصير مع السفير المصري علي التواصل بشكل مستمر مع وزارة الزراعة من خلال العلاقات الزراعية الخارجية وخلال اللقاء أشار القصير الي ان دولة كينيا يتوافر فيها مناخ جيد للإستثمار وان هناك فرصا واعدة للتعاون بين الحانبين في مجالات التحول الرقمي والتدريب ونقل التكنولوجيا والشمول المالي الزراعي والتطبيقات الحديثة في هذا المجال، علي ان يكون التعاون تحت مظلة منظمة الكوميسا والتي تجمع كلا البلدين.

ومن ناحيته أكد السفير المصري وائل عطية بعد تسلم عمله بصفة رسمية بأنه سيقوم بتفعيل التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية من خلال تفعيل مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع الجانب الكيني خلال الفترة القليلة الماضية في مجالات الزراعة والثروة السمكية والمكينة الزراعية.