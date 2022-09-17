هيئة الدواء: نستهدف تأمين دواء المصريين بأحدث الأساليب التكنولوجية

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، أن الهيئة تستهدف تأمين الدواء للمصريين من خلال توفير دواء آمن وفعال، وتابع: لا يوجد دواء تم توفيره في العالم خلال جائحة كورونا ولم يتم توفيره في مصر.

وقال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات اليوم العالمى لسلامة المرضى الذى تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إنه يوجد رقابة صارمة علي الدواء مع عمل التحاليل اللازمة لتوفير دواء فعال.

وأوضح الدكتور أيمن الخطيب، أنه تم تفعيل مراكز اليقظة الدوائية لرصد كافة الآثار الجانبية للادوية والتعامل معها، مضيفا أن الهيئة تستخدام أساليب تكنولوجية للتواصل مع المريض من خلال الخطوط الساخنة للتعامل مع متلقى الخدمة لتوفير دواء أو رصد أى آثار جانبية للمستحضرات.