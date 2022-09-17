اليوم السابع
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هيئة الدواء تطلق الإصدار الثالث لترشيد استخدام مضادات الميكروبات

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:00 ص
هيئة الدواء تطلق الإصدار الثالث لترشيد استخدام مضادات الميكروبات هيئة الدواء المصرية
وليد عبد السلام

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أطلقت هيئة الدواء المصرية الإصدار الثالث الخاص بترشيد استخدام مضادات الميكروبات، والذي يمثل نموذجا لمتابعة استخدام مضادات الميكروبات داخل المستشفيات.

‏‎وقالت هيئة الدواء : يأتي الإصدار اتساقا مع سياسة وضع آلية لمتابعة استخدام مضادات الميكروبات داخل المستشفيات، وتحقيق أهداف الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات نحو استخدام آمن وفعال لمضادات الميكروبات.
 
يذكر أن ذلك يأتى  في إطار دور الهيئة نحو توحيد الممارسات الصيدلية في التخصصات المختلفة، وتماشيًا مع التوجه العالمي نحو ممارسات صيدلية متخصصة.
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الصحة

هيئة الدواء

الميكروبات



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