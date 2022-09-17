هيئة الدواء تطلق الإصدار الثالث لترشيد استخدام مضادات الميكروبات



‏‎وقالت هيئة الدواء : يأتي الإصدار اتساقا مع سياسة وضع آلية لمتابعة استخدام مضادات الميكروبات داخل المستشفيات، وتحقيق أهداف الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات نحو استخدام آمن وفعال لمضادات الميكروبات.

يذكر أن ذلك يأتى في إطار دور الهيئة نحو توحيد الممارسات الصيدلية في التخصصات المختلفة، وتماشيًا مع التوجه العالمي نحو ممارسات صيدلية متخصصة.

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