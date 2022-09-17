اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد مستشفى الطلبة.. ويؤكد: ملف طبى لكل طالب

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:40 ص
نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد مستشفى الطلبة.. ويؤكد: ملف طبى لكل طالب نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد مستشفى الطلبة
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، منذ قليل، مستشفى الطلبة بالجامعة لمتابعة اول ايام انطلاق اعمال الكشف الطبى على الطلاب المستجدين بالجامعة..
 
وقال الدكتور جمال الشاذلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جامعة القاهرة تهتم دائما بصحة طلابها والكشف الطبى جزء أساسى لابناءنا الطلاب بحيث يكون لكل طالب ملف طبى شامل يشمل حالتة الصحية بالكامل ومستشفى الطلبة تقدم كل الخدمات الطبية التى يحتاجها الطالب.
 
وتابع الدكتور جمال الشاذلى أن هناك تعاون وثيق بين مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى الطلبة بحيث أن فى حالة عدم توافر أى خدمة طبية يتم تحويل الطالب إلى مستشفيات الجامعة بشكل مباشر لتقديم الخدمة الطبية بشكل عاجل وسريع مؤكدا أن الجامعة لم تبخل على أى من طلابها سواء اجتماعيا أو ماديا أو طبيا .
 
ولفت نائب رئيس اللجنة لشئون التعليم والطلاب إلى أن جامعة القاهرة وضعت جدول زمنى للكشف الطبى بالحروف الأبجدية للتيسير والتسهيل على الطلاب .
 
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التعليم العالى

جامعة القاهرة

جمال الشاذلى

الكشف الطبى

الطلاب الجدد



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