توافد طلاب جامعة القاهرة الجدد على مستشفى الطلبة لإجراء الكشف الطبى.. صور

كتب ـ محمد صبحى

توافد صباح اليوم السبت طلاب جامعة القاهرة المستجدين، على مستشفى الطلبة فى أول أيام الجدول الزمنى لإجراء الكشف الطبى.

وحرصت جامعة القاهرة على توفير استراحة كبيرة فى مدخل المستشفى لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على ملء الاستمارة، بالإضافة إلى توفير خيمة انتظار كبيرة لذوى الطلاب.

ويشمل الكشف الطبى عيادات الرمد والباطنة وتحليل فيروس سى وصدر بهدف إعداد ملف طبى كامل لكل طالب عن حالته الصحية.

وفى سياق متصل، دفعت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة برئاسة حسن سعدة بطلاب أسرة من أجل مصر وذلك للمساعدة فى تنظيم الطلاب أثناء الدخول لإجراء الكشف الطبى .

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد جاهزية مستشفى الطلبة بالجيزة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، ووجه بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.