نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بمشروعات كلية الهندسة الزراعية بمعرض صحارى الدولى

كتب ــ لؤى على

أجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، زيارة لجناح كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بمعرض صحاري في دورته الـ34 للمعرض الزراعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي يتضمن عرضًا للأبحاث العلمية والبحثية ومشاريع التخرج الطلابية لأبناء كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، بجولة تفقدية داخل الجناح، وكان في استقبالهما الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، وخلال الجولة شاهد نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب الثورة العلمية والتكنولوجيا التي تجسدت على أرض الواقع بجهود أبناء الكلية من خلال التصميمات المعروضة في جناح كلية الهندسة الزراعية بمعرض صحاري في دورته الـ34 للمعرض الزراعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي أبهرت جميع المترددين على جناح كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، والتي تعكس وتؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح.

وأشاد نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بالمشاريع البحثية التي تم شرح آلية عملها من خلال الطلاب، والتي تضمنت مشاريع صديقة للبيئة، ومنها: إنارة المباني بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مشروع تحلية المياه، وأيضا مشروع مواجهة القوارض مشروع صديق للبيئة.

ووعد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث باستثمار هذه المشاريع التي تعد هدية جامعة الأزهر للوطن الحبيب مصر في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تعد إضافة قوية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وفي ختام زيارته للمعرض قام الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بتكريم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، موجهًا لهما خالص الشكر والتقدير لزيارتهما ودعمهما لكلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر تلك الكلية الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

جدير بالذكر، أن جناح كلية الهندسة الزراعية بمعرض صحاري الدولي، قام بزيارته العديد من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور محمد مهني عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام صبح عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بأسيوط، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.