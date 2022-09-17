ونفى أوليانوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - وجود قوات مسلحة روسية أو معدات عسكرية ثقيلة في المحطة، مشيرا إلى أن الوحدات الموجودة فيها مسئولة عن حراستها.

وأوضح أن وحدات الحماية الإشعاعية والبيولوجية موجودة هناك لمراقبة مستويات الإشعاع، لافتا إلى أن القرار المناهض لروسيا الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المحطة غير مهني ومخز وذي طابع سياسي ودعائي ويتضمن أخطاء جسيمة.