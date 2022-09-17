اليوم السابع
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مقتل عامل فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأوسيم

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:35 ص
مقتل عامل فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأوسيم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى أوسيم في الجيزة، مما أسفر عن مقتل شخص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية تابعة لدائرة المركز، وتم اخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، وضبط طرفي المشاجرة.

وبتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن مقتل شخص، وتم نقل جثته إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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اوسيم

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