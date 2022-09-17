اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 11:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 3 أشخاص فى اصطدام طائرتين صغيرتين فى الجو قرب دنفر الأمريكية

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:52 م
مصرع 3 أشخاص فى اصطدام طائرتين صغيرتين فى الجو قرب دنفر الأمريكية تحطم طائرة - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى اصطدام طائرتين صغيرتين فى الجو قرب دنفر الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، توفى رجل الأحد الماضى، بعد أن تحطمت طائرة خفيفة كان يحلق بها في شمال-شرقي أستراليا، وفقا لشرطة ولاية كوينزلاند.

وحسب موقع الاتحاد، قالت السلطات إنها علمت بفقدان الطائرة الأحد في حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي .

وتم رصد حطام الطائرة لاحقا بالقرب من شيربورن، على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة كيرنز، خلال بحث جوي، وعثر على الطيار، الوحيد الذي كان على متن الطائرة، ميتا في مكان الحادث.

وقالت شرطة كوينزلاند إنه سيجري التحقيق في ملابسات الحادث.


تحطم طائرة

دنفر

أمريكا

الولايات المتحدة الأمريكية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة