مصرع 3 أشخاص فى اصطدام طائرتين صغيرتين فى الجو قرب دنفر الأمريكية

كتب محمد جمال

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى اصطدام طائرتين صغيرتين فى الجو قرب دنفر الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، توفى رجل الأحد الماضى، بعد أن تحطمت طائرة خفيفة كان يحلق بها في شمال-شرقي أستراليا، وفقا لشرطة ولاية كوينزلاند.

وحسب موقع الاتحاد، قالت السلطات إنها علمت بفقدان الطائرة الأحد في حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي .

وتم رصد حطام الطائرة لاحقا بالقرب من شيربورن، على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة كيرنز، خلال بحث جوي، وعثر على الطيار، الوحيد الذي كان على متن الطائرة، ميتا في مكان الحادث.

وقالت شرطة كوينزلاند إنه سيجري التحقيق في ملابسات الحادث.