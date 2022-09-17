محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء تشغيل الميني باص الجديد وتوسعة ورصف الطرق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بدء تشغيل الميني باص، الدائري الذي يربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، واستطلع رأي أهالي المحافظة في توفير هذه الخدمة إضافة لتوفير باصات لمراكز المحافظة، مشيدين بهذه الخطوة الغير مسبوقة.

وبدأ اليوم السبت تشغيل الميني باص لمدن الحامول وبيلا ودسوق، وداخل مدينة كفر الشيخ لمدة 3 أيام مجانا، تم يتم تحصيل التعريفة المقررة من الركاب، وتتميز هذه الباصات بأنها مكيفة وخدمة الواي فاي، وغيرها من الخدمات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الأعمال الجارية في توسعة الطرق ورصفها، ومنها بغرب المدينة أمام الجمعية الشرعية، ومزلقان الإنشاء والتعمير، وعدد من المحاور غرب المدينة، موجها بسرعة الانتهاء منها.

اعادة تأهيل ميدان الملك عبدالله



الاعمال الجارية في توسعة الطرق



تفقد بدء تشغيل الميني باص



توسعة الطرق ورصفها