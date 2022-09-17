محافظ جنوب سيناء يعلن اقتراب إنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ

جنوب سيناء - ياسر عامر

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن اقتراب إنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ في إطار تحويل شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والاستعداد لمؤتمر تغير المناخ.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى بالمحطة تنتج 10 ميجاوات تم الانتهاء من 95% منها 30 سبتمبر الجاري، والمرحلة الثانية 10 ميجا وات.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه بذلك يصل إنتاج الكهرباء بشرم الشيخ 40 ميجاوات بإضافة محطة شنايدر الموجودة حاليا والتي تنتج 5 ميجاوات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء محطة نبق ( جلوبال) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات علي مرحلتين المقامة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ وكان في استقباله بمواقع العمل ممثلي الشركة المنفذة.



الطاقة الشمسية



محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات



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