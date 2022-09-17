اليوم السابع
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أكرم القصاص
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في إطار تحويل شرم الشيخ مدينة خضراء إلى صديقة للبيئة..

محافظ جنوب سيناء يعلن اقتراب إنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:38 م
محافظ جنوب سيناء يعلن اقتراب إنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ مشروع الطاقة الشمسية فى شرم الشيخ
جنوب سيناء - ياسر عامر

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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن اقتراب إنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ في إطار تحويل شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والاستعداد لمؤتمر تغير المناخ.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى بالمحطة تنتج 10 ميجاوات تم الانتهاء من 95% منها 30 سبتمبر  الجاري، والمرحلة الثانية 10 ميجا وات.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه بذلك يصل إنتاج الكهرباء بشرم الشيخ 40 ميجاوات بإضافة محطة شنايدر الموجودة حاليا والتي تنتج 5 ميجاوات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء محطة نبق ( جلوبال) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات علي مرحلتين المقامة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رافق المحافظ خلال الجولة  الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ وكان في استقباله بمواقع العمل ممثلي الشركة المنفذة.

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

 

محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات
محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات

 

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 

مشروع الطاقة الشمسية فى شرم الشيخ
مشروع الطاقة الشمسية فى شرم الشيخ

 

 


محافظة جنوب سيناء

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شرم الشيخ



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