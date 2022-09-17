محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل ترعة المريوطية فيصل.. صور

كتبت ــ مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، علي تفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتي منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري، للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال من تغطية وتأهيل لجسم الترعة لإنشاء ممشي حضاري أسوة بما تم تنفيذه بممشي المريوطية السياحي بالهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق.

وكلف المحافظ بالتشديد علي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لخروج المشروع إلي النور وتغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل .

كما تفقد محافظ الجيزة عدداً من المحاور والطرق التي تمت أعمال تطويرها للوقوف علي حاله النظافه وجهود الأحياء المعنية في الحفاظ علي ما تم ضخه بها من اعتمادات مالية .

شملت المحاور التي تفقدها محافظ الجيزة ميدان المساحة وشوارع النيل والبحر الأعظم ومراد واللبيني وخاتم المرسلين ومحور انور السادات (ترسا) المريوطية نطاق الهرم وفيصل.

وشدد المحافظ علي ضرورة استمرار جهود رفع المخلفات وتحسين حاله النظافة بصفة دورية ومنع أي تعدي للمنشآت التجارية علي حرم الطريق العام للحفاظ علي الحالة العامه للطريق وتحقيق النتائج المرجوة من التطوير، والتي يأتي علي رأسها توفر حرم آمن لسير المواطنين وتحسين الصورة البصرية وتحقيق السيولة المرورية بالطرق، خاصة مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية للطرق علي أرض الجيزة، والتي تضم الخط الرابع لمترو الانفاق ومحور الفريق كمال عامر ومحور عمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات 26 يوليو، الأمر الذي سيحدث نقلة في شبكة الطرق بالمحافظة.