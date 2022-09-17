شاهد.. أعمال رصف وتطوير طريق مطلع ومنزل كوبرى العمرانية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لجهود مديرية الطرق وحي العمرانية في تنفيذ أعمال الرصف بميدان الحسينية ومطلع ومنزل كوبرى العمرانية والطريق السطحي بالشارع لتحسين الحركة المرورية؛ نظرا لما تشهدة المنطقة من تواجد كبير للمركبات.

وأظهر الفيديو أعمال الرصف بمطلع ومنزل كوبرى العمرانية، في إطار تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل علي المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها.