لماذا يحدث سلس البول فى المثانة والأمعاء؟

كتبت نهير عبد النبى

سلس المثانة أو الأمعاء يعني وجود مشكلة في الاحتفاظ بالبول أو الفضلات، قد يكون لديك خروج غير مرغوب فيه للبول أو الفضلات لا يمكنك التحكم فيه يمكن أن تكون هذه الحالات مرهقة للتعامل معها لكن لا تشعر بالحرج من التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine عندما تعمل المثانة والأمعاء بشكل طبيعي تخبر الأعصاب عضلات معينة متى تتوتر ومتى تسترخي، و ترسل الأعصاب الموجودة في النخاع الشوكي رسائل من الدماغ إلى المثانة، و تتحكم عضلات المصرة في تدفق البول.

ولكن قد تؤثر العديد من الحالات على الأعصاب والعضلات التي تتحكم في المثانة والأمعاء.

يمكن أن يحدث سلس المثانة بسبب أشياء مثل:

-تلف الأعصاب في العضلة العاصرة

-حبس البول لفترة طويلة (احتباس البول) ، مما قد يؤدي إلى تلف المثانة

-الاضطرار إلى التبول عدة مرات خلال النهار والليل ، بشكل عاجل في كثير من الأحيان (فرط نشاط المثانة)

-إسهال

-إمساك

-الجهاز الهضمي

-تلف الجهاز العصبي من مرض أو إصابة

-الولادة الطبيعية

-انتفاخ المستقيم إلى أسفل الشرج (تدلي المستقيم)

-دفع المستقيم إلى المهبل (قيلة المستقيم)

-داء كرون أو التهاب القولون التقرحي

يمكن أن يحدث كلا النوعين من سلس البول بسبب أشياء مثل:

-الآثار الجانبية للدواء

-ضغط عصبى

-تصلب متعدد

-السكتة الدماغية

-مرض الزهايمر

-داء السكري

-العدوى، بما في ذلك التهابات النخاع الشوكي أو الدماغ

-بواسير

-مشاكل في قاع الحوض

-الضرر بعد الجراحة

-إدارة سلس البول والمثانة

بعض العلاجات الشائعة هي:

التغييرات في الطعام أو الشراب، يمكن أن تساعد زيادة تناول الألياف في التحكم في الإسهال والإمساك شرب الكثير من السوائل يمكن أيضًا أن يخفف من الإمساك يمكن أن يساعد عدم شرب السوائل في أوقات معينة في إدارة فرط نشاط المثانة وسلس البول.

تمارين يمكن أن تقوي تمارين كيجل عضلات المصرة وقاع الحوض هذا يمكن أن يساعدك على التحكم بشكل أفضل.

-الأدوية، يمكن أن تساعد بعض الأدوية في السيطرة على سلس الأمعاء يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للإسهال في إدارة الإسهال ويمكن أن يساعد الدواء في استرخاء عضلات المثانة لمنحك تحكمًا أفضل.

-التحفيز الكهربائي، يمكن أن يحفز هذا العلاج الأعصاب التالفة قد يمنحك هذا تحكمًا أفضل في عضلات المثانة أو الأمعاء.

-جراحة في حالات نادرة ، قد تحتاج لعملية جراحية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعضلات أو الأعصاب.