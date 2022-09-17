كيف يحدث خلع الكتف وما هى أعراضه؟

كتبت نهير عبد النبى

مفصل الكتف هو أكثر المفاصل حركة فى الجسم ويسمح للذراع بالحركة فى اتجاهات عديدة هذه القدرة على الحركة تجعل المفصل غير مستقر بطبيعته، كما تجعل الكتف هو المفصل الأكثر خلعًا فى الجسم.

​كيف يحدث خلع الكتف؟

وحسب ما ذكره موقع medicinenet يحدث خلع الكتف عند إزالة رأس عظم العضد بالقوة من تجويفه فى الحفرة الحقانية، ومن الممكن خلع الكتف فى العديد من الاتجاهات المختلفة، ويتم وصف خلع الكتف من خلال الموقع الذى ينتهى فيه رأس العضد بعد خلعه، خمسة وتسعون في المائة أو أكثر من حالات خلع الكتف هي خلع أمامي، ما يعني أن رأس العضد قد تم تحريكه إلى موضع أمام المفصل.

تميل الاضطرابات عند الشباب إلى الصدمة وغالبًا ما ترتبط بالرياضة (كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة) أو سقوط المرضى الأكبر سنا عرضة للخلع بسبب الضعف التدريجي للأربطة والغضاريف التي تدعم الكتف، ومع ذلك حتى في هذه الحالات لا تزال هناك حاجة إلى استخدام بعض القوة على مفصل الكتف لجعله ينخلع.

ما هي أعراض وعلامات خلع الكتف؟

الخلع مؤلم، عندما يتم سحب عظم العضد بالقوة من التجويف، يتم شد الغضروف والعضلات والأنسجة الأخرى وتمزقها تظهر خلع الكتف مع ألم شديد، وغالبًا ما يرفض المريض تحريك الذراع في أي اتجاه.

وتميل العضلات التي تحيط بمفصل الكتف إلى التشنج، ما يجعل أي حركات مؤلمة للغاية عادة، في حالات الخلع الأمامي ، يتم إبعاد الذراع قليلاً عن الجسم ، ويحاول المريض تخفيف الألم عن طريق دعم وزن الذراع المصابة باليد الأخرى، وفي كثير من الأحيان يظهر الكتف بشكل مربع منذ أن تم تحريك رأس العضد خارج مكانه الطبيعي في الحفرة الحقانية في بعض الأحيان ، يمكن رؤيته أو الشعور به على أنه انتفاخ أمام مفصل الكتف.

كما هو الحال مع الإصابات العظمية الأخرى قد يثير الألم أعراضًا جهازية من الغثيان والقيء والتعرق والدوار والضعف، تحدث هذه بسبب تحفيز العصب المبهم الذي يمنع استجابة الأدرينالين في الجسم، وفي بعض الأحيان قد يتسبب ذلك في إغماء المريض.

وعندما يعاني المريض من خلع في الكتف فإن السيطرة على الألم ونقل المفصل من الاعتبارات الأساسية ومع ذلك لا يزال من المهم لأخصائي الرعاية الصحية أن يأخذ تاريخًا دقيقًا لفهم آلية الإصابة والظروف المحيطة بها. سيكون من المهم أيضًا معرفة ما إذا كان هذا هو أول خلع في الكتف أو ما إذا كان المفصل قد أصيب سابقًا. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم طرح أسئلة حول الأدوية والحساسية ووقت الوجبة الأخيرة والتاريخ الطبي السابق للتحضير لإدارة مخدر محتملة للمساعدة في نقل أو تقليل خلع الكتف.

وعندما تحدث إصابة فى الكتف وكان هناك قلقا من حدوث كسر أو خلع، فمن المحتمل أن يحتاج المريض إلى الحصول على رعاية طبية على وجه السرعة.

ما هى الإسعافات الأولية لخلع الكتف؟



قد تشمل الإسعافات الأولية في مكان الحادث

- شد الكتف ، ربما عن طريق وضعه في حبال.

- وضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة .

-عدم السماح للمريض بأكل أو شرب أي شيء ، في حالة الحاجة إلى التخدير لتقليل الكتف.

قد يحدث القيء كأثر جانبي لبعض الأدوية المستخدمة للتخدير، ومن الأفضل أن تكون المعدة فارغة للوقاية من حدوث مضاعفات.