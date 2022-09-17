اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 12:53 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المزارعين في قطاع غزة

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:28 م
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المزارعين في قطاع غزة قنابل الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين في وسط وشمال شرقي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في منطقة المغازي وحي الزيتون وسط وشمال شرق مدينة غزة، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منازل عدة، واحتجزت عددًا من الفلسطينيين، وقامت باستجوابهم، قبل إطلاق سراحهم.

 


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