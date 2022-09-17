غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بحي المناخ ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد أنه تم، اليوم السبت، غلق وتشميع لـ 3 مراكز للدروس الخصوصية تقع في نطاق الحى، حيث قامت اللجان المشكلة من الحى برصد ومتابعة المراكز الـ3، وتردد الطلاب عليها وتم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وأشار رئيس حى المناخ ببورسعيد، إلى أن هناك لجان مشكلة من مجلس إدارة الحى تواصل المتابعة والرصد لكافة المخالفات والتجاوزات بنطاق الحى، موضحاً أنه تم رصد المراكز، وتم تشميعها وغلقها والتحفظ على الأدوات والأثاث المستخدمة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها لمخالفة القانون.

وأضاف الدكتور منصور بكرى أنه تستمر أعمال الحملات على مراكز الدروس الخصوصية ومازالت لجان الرصد والمتابعة تواصل أعمالها مرورا بكافة المناطق بنطاق حى المناخ.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن أن الفترة الحالية تشهد مزيد من الحملات المكثفة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب وأولياء الأمور، ولتحقيق انضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.