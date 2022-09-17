اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 10:06 م
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ضربه بالفأس.. مصرع شاب على يد شقيقه في حفل زفاف بقنا

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:05 م
ضربه بالفأس.. مصرع شاب على يد شقيقه في حفل زفاف بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، بعد إصابته بضربة فأس على رأسه من شقيقه في حفل زفاف خالهما، بنجع الحبيل التابعة لدندرة مركز قنا.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب علي يد شقيقه بضربة فأس بالرأس بنجع الحبيل التابع لقرية دندرة في مركز قنا، وتبين أن المتهم في الواقعة محمد.ح، قتل شقيقه حسين.ح، 32 عاما، في فرح خالهما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
 
 
 
 
 

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