محافظة الجيزة تعلن بدء تطوير طريق ترعة كمبو أمبو بأطفيح

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى أعمال فرد طبقة الأساس لاستكمال أعمال تطوير ورصف طريق ترعة كمبو أمبو فى نطاق مركز ومدينة أطفيح، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تتم فى عدد من الشوارع بالأحياء والمراكز والمدن.

وأكدت محافظة الجيزة ، مواصلة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية فى المحافظة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمنى لها، مشدداً على ضرورة أن تكون الأعمال على أعلى مستوى ووفقا للمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة.