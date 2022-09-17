"رياضة كفر الشيخ" تنظم دوري كرة قدم خماسي للطلائع بمركز شباب برج البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد ملعب مركز شباب برج البرلس لقاءات دوري "خماسي كرة القدم" للطلائع بين مراكز شباب برج البرلس، بمشاركة فرق كرة القدم الخماسية من جميع مراكز الشباب التابعة، ليمثل الفائز منهم الإدارة في التصفيات على مستوى المحافظة، المقرر إقامتها في 25 من سبتمبر الجاري، يقام دوري خماسي كرة القدم من أجل اكتشاف ودعم المواهب الكروية، وفق رؤية وزارة الشباب نحو إعداد جيل رياضي مؤهل للمنافسة في البطولات المحلية و الدولية.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك، مشيراً إلى إطلاق برنامج «كابيتانو مصر» اكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، الذي يهدف لاكتشاف المواهب في الكرة، ليكون في مصر ألف محترف مثل الرائع محمد صلاح كما تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومن خلال هذا البرنامج سيكون لدى الدولة محترفين ومبدعين في كل المجالات.

إقامة دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، و متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة الطلائع، متابعة مديري الإدارات الفرعية و تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.



احدى المباريات المقامة



الدوري الخماسي تنظمه مديرية الشباب والرياضة