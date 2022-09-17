رئاسة الجمهورية: 150 شركة وطنية تعمل فى إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل".

وأضاف "راضى" بأن 150 شركة وطنية تعمل فى إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع بحجم عمالة حوالي 100 ألف عامل من مختلف التخصصات.