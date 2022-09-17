حياة كريمة بالشرقية.. فحص أكثر من 2700 مريض ضمن القافلة الطبية بالصالحية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية العزازي القديمة التابعة لمدينة ومركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين 15 و16 سبتمبر الجاري، ذلك في إطار مبادرة السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2732 مريضا من أهالي القرية، بواقع 378 مريضا في تخصص الباطنة، 97 الجراحة العامة، 111 أمراض القلب والاوعية الدموية، 355 العظام، 639 الأطفال، 84 النساء والتوليد، 378 الجلدية والتناسلية، 34 تنظيم الأسرة، 243 أنف وأذن، 216 الرمد، 42 مسالك بولية، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 21 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، وغيرها.

وقدم الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.