حمية 30 يوم.. ما تحتاج لمعرفته حول روتين فقدان الوزن الصعب

كتبت إيناس البنا

لم يعد خبراء الرعاية الصحية الشاملة يروجون لتقييد الأكل لفقدان الوزن- ومع ذلك، وفقًا لخطة جديدة ، يمكن أن تكون إعادة ضبط أنماط الأكل مفتاحًا لتحسين الصحة العامة.

حمية 30 يوم كاملة وفقا لموقع " thehealthsite " هي أحد هذه الروتينات التي يمكن أن تساعد في تنظيم الأطعمة التي يأكلها المرء لدعم فقدان الوزن.

ما هو نظام حمية 30 يوم؟

نظام حمية 30 دقيقة هو نظام إقصاء مدته 30 دقيقة يقدم العديد من الفوائد النفسية والجسدية، في عام 2009، تم إنشاؤه من قبل خبراء التغذية الرياضية ويهدف إلى إعادة التمثيل الغذائي، يدعو هذا النظام الغذائي إلى الامتناع عن تناول الأطعمة التالية:

الصويا

السكريات والمحليات المضافة

بقوليات

البقوليات

ألبان

الكحول

يرتكز هذا النظام الغذائي على فكرة أن الأطعمة المذكورة أعلاه يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة واللياقة البدنية، على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي الامتناع عنها إلى تحسين الصحة العامة.

كيف تعمل خطة 30 يوم؟

يعتمد نظام حمية 30 يوم على فرضية أنه يجب التخلص من الأطعمة غير الصحية من النظام الغذائي وإعادة تقديمها تدريجيًا بعد ملاحظة تأثيرها على الجسم، تحتوي خطة النظام الغذائي على إرشادات صارمة ولا يُسمح بالغش خلال مرحلة الاستبعاد.

ما هي الفوائد الصحية لنظام حمية 30 يوم؟

بعد 30 يومًا، يمكن للشخص أن يتوقع الفوائد الصحية التالية:

النوم

أداء رياضي أفضل

مستويات طاقة عالية

السيطرة على الشهية

قلة الرغبة في تناول الطعام غير الصحي

على الجانب السلبي ، قد يكون من الصعب الالتزام بهذا النظام الغذائي وقد لا يدعم فقدان الوزن المستدام أيضًا، يمكن أن يكون المرء أيضًا في خطر متزايد من نقص التغذية بسبب الامتناع عن تناول البقوليات والحبوب ومنتجات الألبان.