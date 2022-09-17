جنايات كفر الشيخ تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صهره

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس محكمة كفر الشيخ، والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين محمد عبد الله عبد الكريم، عمرو الششتاوي، وسكرتارية مجدي محمد غانم، أولى جلسات محاكمة المتهم في قتل صهره، وذلك لاعتقاده بأنه المجني عليه لا يرغب في استمرار زواجه من شقيقته ليقرر إنهاء حياته عن طريق قتله بسلاح ناري فرد خرطوش بنطاق مركز سيدي سالم.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 38975 لسنة 2021 جنح مركز سيدي سالم، والمقيدة برقم 4260 لسنة 2021 جنايات كلي كفر الشيخ، بأن المتهم ويدعى " م . ع . إ . ع" 37 عام، سائق، بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليه شقيق زوجته ويدعي إكرامي صلاح عطية، عمدًا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم علي قتلة، وذهب باحثًا عنه وقد أعد مسبقًا لجريمته سلاح ناري " كباس خرطوش" وأخفاه بداخل مركبته لإتمام جريمته.

كما تبين من أوراق القضية أن، المتهم استوقف المجني عليه ونزل من مركبته " دراجة نارية"، بزعم الحديث معه فاستجاب المجني عليه له ليعود المتهم إلي التوك توك الخاص به واستخرج منه سلاحه الناري وأشهره في وجه المجني عليه ومطلقًا عيارًا ناريًا هشم به الجبهة اليرس من وجهه فسقط أرضًا غارقًا في دمائه ليحدث به إصابته التي أدت إلى وفاته.

وتم القبض علي المتهم، والتحقيق معه بجهات التحقيق، ويجري إحالته إلى المحكمه، لتبدء محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم أولى جلسات محاكمته.