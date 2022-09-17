جنايات طنطا تؤجل محاكمة 36 متهما فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت حبيش البحرية

الغربية مصطفى عادل

أجلت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة محاكمة 36 متهما في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين لجلسة 22 نوفمبر في القضية رقم 15506 لسنة 2022 جنح مركز طنطا، والمقيدة برقم 1142 لسنة 2022 كلي غرب طنطا.

كانت الإجهزة الامنية قد ألقت القبض على المتهمين بعدما تم إحكام السيطرة الأمنية بالقرية، حيث تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء.

ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد لـ3 متهمين لقتلهم المجني عليه وحيازة باقي المتهمين أسلحة نارية وبيضاء وارتكاب أعمال عنف وبلطجة، وتم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي تتداول القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بقرية ميت حبيش البحرية.

وانتقلت قوات الشرطة وتم فرض سيطرة أمنية بالقرية والقبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.