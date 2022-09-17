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جامعة بنها تنظم ملتقى التوظيف السنوي بمشاركة 50 شركة.. الإثنين المقبل

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:55 م
جامعة بنها تنظم ملتقى التوظيف السنوي بمشاركة 50 شركة.. الإثنين المقبل جامعه بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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ينظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، ملتقى التوظيفي السنوي بالجامعة للخريجين، يوم الإثنين 19 سبتمبر الجاري، بجوار قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة الساعة 10 صباحا، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه يشارك في الملتقى الذى جرى تنسيقه مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ما يقرب من 50 شركة يقدمون مجموعة من فرص العمل في مختلف المجالات والتخصصات لجميع خريجي جامعة بنها.

وتابعت، أن حضور الملتقى يتيح للخريجين فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

ملتقى التوظيفي السنوي بجامعة بنها
ملتقى التوظيفي السنوي بجامعة بنها

 

 


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