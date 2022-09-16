غدا آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق لطلاب الثانوية

كتب محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الالكترونى غدا السبت ، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق والطلاب غير المستفيدين من تقليل الاغتراب بالمرحلة الأولى والثانية ، وذلك وفقا الجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق لأعمال المرحلة .

ويتم التقديم فى مرحلة تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.