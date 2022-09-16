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غدا آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق لطلاب الثانوية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:35 ص
غدا آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق لطلاب الثانوية تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الالكترونى غدا السبت ، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق والطلاب غير المستفيدين من تقليل الاغتراب بالمرحلة الأولى والثانية ، وذلك وفقا الجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق لأعمال المرحلة .
 
 ويتم التقديم فى مرحلة تقليل الاغتراب  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-
• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق الالكترونى

شروط التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات

رابط موقع التنسيق

اخبار مصرية



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